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«مفومبي تييري» عملاق اليد الكونغولي: وزني الحقيقي 135 كيلو.. وأشكر من انتقدني

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الشارقة - اميمة ياسر - تحدث العملاق مفومبي تييري، لاعب منتخب الكونغو لكرة اليد، عن انضمامه ومشاركته مع منتخب بلاده، في مونديال كرة اليد، الذي تنظمه مصر، حتي 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.

وقال "تييري" خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" إنه أول مرة يشارك في كأس العالم لكرة القدم، ولم يتخيل أن يأتي هذا اليوم.

وأضاف: أشكر كل الناس التي تحدثت عني سواء انتقدتني أو أشادت بي، مؤكدا أنه تابع العديد من ردود الأفعال حول مشاركته وخاصة الحديث عن وزنه، موضحا أن وزنه الحقيقي 135 كيلو.

وتابع: أحاول أن أخس من أجل نفسي وصحتي، ولم يطلب أحد مني أن أخس، وسعيد بالمستوي الذي أقدمه في البطولة, معقبا: لم أتخيل أن أشارك في كأس العالم، وأحاول استمتع بلحظات مشاركتي والتي من الممكن أن لا تتكرر مرة أخري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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