شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني للاتحاد الروسي: فخور بأداء الفريق وسعيد بالتأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب فيليمير بيتكوفيتش المدير الفني للاتحاد الروسي عن فخره بأداء الفريق وتحقيق الفوز على سلوفينيا ضمن مباريات المجموعة الثامنة وحسم بطاقة التأهل للدور الرئيسي بمونديال اليد.

وواصل منتخب الاتحاد الروسي مفاجأة الجميع باستمرار الأداء القوي وتحقيق المفاجأة بالفوز على سلوفينيا رابع بطولة أوروبا بنتيجة 31-25.

وقال الألماني فيليمير بيتكوفيتش المدير الفني للاتحاد الروسي: «فخور بما حققه الفريق من أداء قوي وروح جعلتنا قادرين على تحقيقالفوز«.

وأضاف: «نتطور من مباراة إلى أخرى ونسعى للوصول لاستمرار الأداء الجيد في المباريات المقبلة بعد حسم التأهل للدور الرئيسي«.

وأتم: «اللاعبون نفذوا ملاحظاتي جيدا وذلك ساهم في الحفاظ على الفوز، دائما ما أركز على الملاحظات لمنح اللاعبين حرية الحركة«.