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فينالدوم يجدد رفضه البقاء في ليفربول

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد تقرير صحفي إنجليزي، السبت، على اقتراب الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم وسط ليفربول، من الانتقال إلى عملاق إسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد فينالدوم، مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي يسعى فيه مواطنه رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، لإحضاره إلى كامب نو.

ووفقا لموقع صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن فينالدوم سوف يصد محاولات ليفربول لتجديد عقده، من أجل الانتقال إلى مجانًا في الصيف، وتحقيق حلم الطفولة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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