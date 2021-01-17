الامارات | «جبارة» و«الذيب» يبدعان في افتتاح مهرجان ولي عهد دبي للهجن

شكرا لقرائتكم خبر عن «جبارة» و«الذيب» يبدعان في افتتاح مهرجان ولي عهد دبي للهجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد، انطلاقة مهرجان ولي عهد دبي للهجن، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، من خلال تحديات سن الحقاقة لنخبة الأصايل المملوكة لأبناء القبائل، على مدار 20 شوطاً بواقع 12 شوطاً مفتوحاً، وثمانية أشواط للإنتاج، وذلك لمسافة أربعة كيلومترات.

وحصل على لقب الشوط الرئيس للحقاقة البكار المفتوح، عاطف عطية حسن القرشي، الذي قاد «جبارة» للمركز الأول مسجلة توقيتاً قدره 5:48:4 دقائق، بينما فاز محمد ناصر علي الخييلي، في وضع بصمته من خلال التحدي الرئيس للحقاقة الجعدان المفتوح، إذ تمكن «الذيب» من تقدم منافسيه محققاً زمناً بلغ 5:50:1 دقائق.

وتتواصل اليوم منافسات هجن أبناء القبائل على رموز الحقاقة بإقامة 15 شوطاً، وينال الفائزان بكأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح والإنتاج 1.5 مليون درهم، بينما ينال الفائزان ببندقية الحقاقة الجعدان المفتوح والإنتاج مليون درهم. ويحصل أصحاب المركز الأول في الأشواط الخمسة التي تعقب أشواط الرموز على سيارات فاخرة، بينما ينال الفائزون في الأشواط الستة الأخيرة جوائز نقدية قيمة. وتشهد الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً بواقع 12 شوطاً للإنتاج و18 شوطاً مفتوحاً، وينال الفائزون بالمركز الأول في أشواط الإنتاج الخمسة الأولى سيارات فاخرة، بينما يحصل أصحاب المركز الأول في أربعة أشواط مفتوحة على سيارات فاخرة، بينما خصصت جوائز نقدية قيمة لبقية الأشواط.

في المقابل، تشهد منصة ميدان المرموم، اليوم، انطلاقة فعاليات مزاد المرموم الثامن للفطامين (الإنتاج الشخصي)، وتعرض من خلال اليوم الأول 65 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن.

• تتواصل اليوم منافسات هجن أبناء القبائل على رموز الحقاقة بإقامة 15 شوطاً.

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