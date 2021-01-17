فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الانجليزي “عُقدة الوايتز مستمرة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “تشيلسي وفولهام” في إحدى مباريات اليوم السبت 16-1-2021 ضمن الجولة 19 من الدوري الانجليزي الممتاز، والمنتهية بفوز البلوز بهدف دون رد.

استمرت عقدة فولهام قائمة في ديربي غرب لندن بعد خسارته أمام “تشيلسي” بهدف نظيف احرزه ماسون ماونت عند الدقيقة (78)، في المباراة التي أقيمت على ملعب “كرافين كوتاج”، بإدارة من الحكم الانجليزي “بيتر بانكس”.

وبهذه الهزيمة ظل فولهام دون فوز على تشيلسي منذ مارس 2006، ففي آخر 20 مباراة جمعت الفريقين فاز البلوز 13 مرة، فيما سيطر التعادل على 7 مواجهات، كما خسر فولهام أمامهم في آخر 4 مباريات على ملعبه “كرافين كوتاج”.

ووصل تشيلسي إلى النقطة الـ29 ليرتقي من المرتبة التاسعة إلى المركز السابع بشكل مؤقت.

وكان فولهام قد تعادل في آخر 5 مباريات له في الدوري الانجليزي قبل ان يتعرض للخسارة لليوم، والتي جمدت رصيده عند 12 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الأمان، مع إمتلاكه مباراتين مؤجلتين أمام “بيرنلي ومانشستر يوناتيد”.

ونقل بث مباشر مباراة “تشيلسي وفولهام” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، وانطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

اهداف تشيلسي وفولهام (1-0)

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