بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي وفولهام في الدوري الانجليزي (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “تشيلسي وفولهام” في إحدى مباريات اليوم السبت 16-1-2021 ضمن الجولة 19 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “تشيلسي وفولهام” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج.

وتقام مواجهة تشيلسي وفولهام على ملعب “كرافين كوتاج”، بإدارة من الحكم الانجليزي “بيتر بانكس”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يدخل نادي فولهام ديربي غرب لندن اليوم أمام “تشيلسي” وهو في حالة يرثى لها، حيث يتواجد في منطقة الهبوط، كما لم يحقق الفوز على البلوز منذ مارس 2006، ففي آخر 19 مباراة جمعت الفريقين فاز رجال فرانك لامبارد 12 مرة، فيما سيطر التعادل على 7 مواجهات، كما خسر فولهام أمامهم في آخر 3 مباريات على ملعبه “كرافين كوتاج”.

وتعادل فولهام في آخر 5 مباريات له في الدوري الانجليزي، ويقبع في المركز 18 برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الأمان، مع إمتلاكه مباراتين مؤجلتين أمام “بيرنلي ومانشستر يوناتيد”.

على الجانب الآخر، تعرض تشيلسي لخسارة مذلة في الجولة الماضية أمام “مانشستر سيتي”، ليواصل السير في سلسلة من النتائج السلبية، إذ فاز في مباراة واحدة فقط من آخر 6 مباريات في الدوري الانجليزي، وتعادل في لقاء وحيد، وتلقى 4 هزائم.

ويتواجد تشيلسي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 26 نقطة، وسجل لاعبوه 32 هدف كثالث أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن بعد “ليفربول ومانشستر يونايتد”، واستقبلت شباكه 21 هدف.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي وفولهام اليوم

تشيلسي 1-0 فولهام

????️ملعب كرافين كوتاج

????الدوري الانجليزي (الجولة 19)

انتهت

تشكيلة تشيلسي: إدوارد ميندي- سيزار أزبيليكويتا – أنطونيو روديجير – تياجو سيلفا – بينجامين شيلويل- ماتيو كوفاسيتش – جورجينيو – ماسون مونت – حكيم زياش- أولفييه جيرود – كريستيان بوليسيتش.

تشكيلة فولهام: ألفونس أريولا – أينا – يواكيم أندرسن – توسين أدارابيويو – كيني تيتي – بوبي ريد – هاريسون ريد – أندريه اجويسا – أنتوني روبنسون – إيفان كافاليرو – أديمولا لوكمان.

الدقيقة (78): ⚽جول – ماسون ماونت – تشيلسي.

..