الدوري المصري | أشرف قاسم يُطمئن جمهور الزمالك

أكد أشرف قاسم المشرف العام على بنادي الزمالك، اليوم السبت، أن الفريق يسير على الطريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال قاسم في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت إن الفريق كان يسير على الطريق الصحيح خلال الفترة الماضية، والجهاز الفني واللاعبين قاموا بمجهود كبير في المباريات الأخيرة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وعن هذه المباراة قال قاسم :”فريق الجونة قوي ويمتلك عناصر مميزة، وهذا ما ظهر في نتائجهم خلال الفترة الأخيرة، نحترمهم ونحترم جميع الفرق التي نواجهها، والجهاز الفني يقوم بتجهيز اللاعبين لكل مباراة بشكل خاص”.

وأوضح :”هدفنا الأول هو الفوز في أي مباراة نخوضها خلال الفترة المقبلة، الفريق الذي ينافس على البطولات لا ينظر إلا على الفوز، وبجانب النتائج نسعى إلى الظهور بشكل فني طيب”.