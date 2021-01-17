ليستر يهزم ساوثهامبتون ويقتنص الوصافة من ليفربول 

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتقى فريق ليستر سيتي إلى المركز الثاني على لائحة ترتيب فرق الدوري الإنكليزي الممتاز عقب فوزه على ضيفه ساوثهامبتون بهدفين نظيفين السبت في إطار المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



افتتح جيمس ماديسون التسجيل لليستر في الدقيقة 37 قبل أن يضيف هارفي بارنيس الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.



ورفع ليستر رصيده إلى 35 نقطة وانتزع الوصافة من ليفربول الذي يمكنه أن يعود إلى الصدارة إذا حقق الفوز غداً على المتصدر حالياً مانشستر يونايتد وهو ما سيعني وقتها تراجع ليستر إلى المركز الثالث.



من جانبه تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 29 نقطة في المركز الثامن.



وغاب عن ساوثهامبتون هدافه داني اينغز بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد.