تشيلسي يعود إلى سكة الانتصارات ليدز يسقط بأرضة ووست هام يواصل تألقه

المنامة - ياسر ابراهيم - سجل ماسون ماونت هدفاً مباغتاً أعاد به تشيلسي إلى سكة الانتصارات بالتغلب على مستضيفه فولهام (1-0) السبت ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



أقيمت المباراة على ملعب كرافين كوتاج معقل فولهام وأحرز ماونت هدفه في الدقيقة 78 فقاد فريقه إلى تحقيق انتصاره الثامن مقابل خمسة تعادلات وخمس هزائم في المركز السابع.



والانتصار هو الأول لتشيلسي بعد خسارتين من أرسنال ومانشستر سيتي وتعادل مع أستون فيلا.



ورفع تشيلسي بذلك رصيده 29 نقطة فيما تجمد رصيد فولهام المهدد بالهبوط عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.



وخاض مدرب تشلسي وأسطورته السابق فرانك لامبارد المباراة وسط ضغوطات كبيرة نظراً لتراجع اداء الفريق في الآونة الاخيرة على الرغم من تعزيز صفوفه بلاعبين عدة مطلع الموسم مقابل نحو 20 مليون يورو لا سيما وأن الفريق تعرض للهزيمة في أربع من مبارياته الست الأخيرة.



ليدز يسقط بأرضة

وفي مباراة انقاد ليدز يونايتد لهزيمته الثانية توالياً بخسارته على أرضه على يد ضيفه برايتون بهدف دون رد.



وأحرز نيل موباي، هدف الفوز لمصلحة الضيوف في الدقيقة السابعة عشرة، ليحقق برايتون انتصاره الثالث فقط في البريمييرليغ، بعد تسع جولات لم يذق فيها طعم الفوز.



ورفع برايتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد ليدز عند 23 نقطة.

أول فوز لمدرب وست بروميتش

وحقق المدرب سام ألاردايس فوزه الأول مع وست بروميتش ألبيون، بعدما قلب تأخره في الشوط الثاني 1-2 إلى فوز على مضيفه وولفرهامبتون واندررز.



وكان الاردايس (66 عاماً)، مدرب منتخب إنكلترا لفترة وجيزة في 2016، أخفق في تحقيق أي فوز في خمس مباريات منذ تعيينه بديلاً للكرواتي المقال من منصبه سلافن بيليتش.



وسجل الفائز ركلتي جزاء عبر البرازيلي ماتيوس بيريرا (8 و56) وأضاف النيجيري سيمي أجايي الثالث (52)، فيما سجّل للخاسر المهاجم البرتغالي الشاب فابيو سيلفا (38) والإيفواري ويلي بولي (43).



وبرغم فوزه، بقي وست بروميتش وصيفاً لمتذيل الترتيب شيفيلد يونايتد، وبفارق نقطة عن فولهام الثامن عشر والذي لعب مباراتين أقل.



وضرب فيروس كورونا المستجد وست بروميتش هذا الأسبوع، فغاب حارسه سام جونستون وجناحه مات فيليبس لإصابتهما بالفيروس.

في المقابل، تابع وولفرهامبتون الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو معاناته بعد إصابة قوية تعرض لها مهاجمه المكسيكي راوول خيمينيس برأسه في تشرين الثاني/نوفمبر.



وست هام يواصل تألقه

وتغلب وست هام على ضيفه بيرنلي بهدف سجله قلب هجومه ميكايل أنتونيو اثر تمريرة عرضية من الارجنتيني بابلو فورنالز في الدقيقة 9.



والهدف هو الاول لانتونيو منذ تشرين الأول/اكتوبر الماضي علماً بانه غاب حوالي الشهر عن الملاعب بداعي الإصابة.



ورفع وست هام رصيده إلى 29 نقطة بعد أن حقق فوزه الثامن مقابل 5 تعادلات وخمس هزائم، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 16 نقطة.

المصدر: وكالات