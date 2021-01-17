شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات ضم سموحة ثنائي الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه يتمنى ضم صلاح محسن لاعب الأهلي لفريقه في يناير الجاري لتدعيم صفوف الفريق السكندري.

وقال فرج في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إنه طلب التعاقد مع صلاح محسن في يناير الجاري ولكن حتى الآن موقف اللاعب مع الأهلي غير معروف بالنسبه لنا.

وتابع أن صلاح محسن تألق مع سموحة الموسم الماضي وبعدها الأهلي أعاده من جديد في قائمة الموسم الجاري.

وأضاف أنه قاتل أكثر من مرة في ضم كريم بامبو لاعب الزمالك ويصمم على التعاقد معه ولكن حتى الآن لا يوجد شيء رسمي.

وأتم أن فريق سموحة يقدم أداء مميز مع أحمد سامي ويسعى لتدعيم الفريق بصفقات مفيدة ومميزة.