شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو سوهاج يستهلون دوري القطاعات بخماسية في مرمى نجوع مازن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل فريق سوهاج مواليد 2006 مشواره بدوري القطاعات بفوز كبير على نجوع مازن في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير وانتهت بفوز ناشئي سوهاج 5/1.

وأكد الدكتور أيمن صديق رئيس قطاع الناشئين بنادي سوهاج أن فريق 2006 يضم مجموعة مميزة من اللاعبين سيكون لهم مستقبل كبير الاعوام المقبلة.

وتابع أن الفوز الكبير الذي حققه الفريق نقطة انطلاقة الفريق نحو بناء فريق قوي للنادي المواسم المقبلة خصوصا وأنه جاء أمام منافس يمتلك إمكانيات مالية كبيرة.

وأشاد صديق بالدكتور ماندو عمران المدير الفني للفريق والذي نجح في بناء الفريق في وقت قصير ونجاحه في قيادة المباراة باقتدار.