شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: منتخب مصر لكرة اليد سيسعد الجماهير بالتتويج باللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لاعبى منتخب اليد، بعد فوزه على منتخب مقدونيا بنتيجة 38-19 في المباراة الثانية له بالمجموعة السابعة ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخب من مختلف دول العالم.

وانتهت نتيجة الشوط الاول بتفوق مصري بنتيجة 20-6 وسط سيطرة كبيرة من جانب منتخب الفراعنة، واستمرت السيطرة في الشوط الثاني حتي انتهت المباراة بنتيجة 38-19، وبذلك يتأهل المنتخب المصري للدور الرئيسي، دون انتظار نتيجة مباراته القادمة مع منتخب السويد بعد غد الاثنين.

و‎أشاد «صبحى» بالمستوى الفني والبدني للاعبي المنتخب الوطني طوال فترات المباراة، متمنياً تحقيق العلامة الكاملة من النقاط بالمجموعة من خلال تحقيق الفوز على منتخب السويد ومن ثم إسعاد الجماهير المصرية باقتناص لقب البطولة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالبطولة والحرص على خروجها في أفضل صورة تليق باسم مصر على المستوى التنظيمى والفني.

وضمت قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – على زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محسن رمضان – محمد سند – أكرم يسري – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – عبدالرحمن فيصل- أحمد هشام سيسه.

تجدر الإشارة أن مونديال اليد في نسخته الـ 27 يشارك به 32 منتخباً من مختلف دول العالم لأول مرة، وتستضيفها مصر في الفترة 13-31 يناير 2021 بتطبيق نظام الفقاعة الطبية على جميع المنتخبات وأعضاء البعثات المشاركة بالبطولة.