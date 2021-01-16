شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسحق النمسا 25/35 بمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل منتخب فرنسا لكرة اليد تألقه في بطولة العالم لكرة اليد بالتغلب على النمسا بنتيجة 25/35 بمنافسات المجموعة الخامسة التي تقام مبارياتها بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وتمكن لاعبى فرنسا من إحكام سيطرتهم على المباراة والفوز بفارق 10 أهداف عن المنافس النمساوى.

وكان منتخب فرنسا فاز في المباراة الأولى على النرويج بنتيجة 28/24.

ويعد منتخب فرنسا الأكثر تتويجا بلقب المونديال حيث توج به 6 مرات من أصل 26 بطولة تمت إقامتها، ويليها منتخب السويد ورومانيا برصيد 4 ألقاب لكل منهما بينما يعد الدنمارك هو حامل اللقب الأخير عام 2019.