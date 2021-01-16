شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتصدر فريقا الأهلي والزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة لكلاً منهما، ويتصدر رمضان صبحي محمود كهربا وأحمد سمير ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2021 برصيد 4 أهداف لكل منهم، ويحل بعدهم 7 لاعبين في المركز الثاني بينهم 3 لاعبين عن النادي الأهلي برصيد 3 أهداف لكل منهم وذلك في الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

اللاعب الفريق الأهداف محمود كهرباء الأهلي 4 رمضان صبحي بيراميدز 4 أحمد سمير طلائع الجيش 4 محمد شريف الأهلي 3 والتر بواليا الأهلي 3 وليد سليمان الأهلي 3 مروان حمدي مصر المقاصة 3 إمام عاشور الزمالك 3 حسام حسن سموحة 3 عمر كمال المصري 3 عبدالله السعيد بيراميدز 2 مصطفي محمد الزمالك 2 أشرف بن شرقي الزمالك 2 يوسف أوباما الزمالك 2 شريف دابو سيراميكا كليوباترا 2 أحمد رفعت المصري 2 هيثم مصطفي أسوان 2 محمد عبدالمجيد الانتاج الحربي 2 رزاق سيسيه الإتحاد 2 رامي صبري إنبي 2 شيمليس بيكلي مصر المقاصة 2 عمرو جمال طلائع الجيش 2 فخر الدين بن يوسف الاسماعيلي 2 محمد صادق الاسماعيلي 2 حسين الشحات الأهلي 2 أحمد على كامل البنك الأهلي 2 صلاح أمين وادي دجلة 2 محمد مرسي إنبي 2 فادي فريد البنك الأهلي 2 على معلول الأهلي 2 لويس إدواردو المقاولون 2 شادي حسين سيراميكا كليوباترا 2 باسم مرسي الانتاج الحربي 2