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ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتصدر فريقا الأهلي والزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة لكلاً منهما، ويتصدر رمضان صبحي محمود كهربا وأحمد سمير ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2021 برصيد 4 أهداف لكل منهم، ويحل بعدهم 7 لاعبين في المركز الثاني بينهم 3 لاعبين عن النادي الأهلي برصيد 3 أهداف لكل منهم وذلك في الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

اللاعب

الفريق

الأهداف

محمود كهرباء

الأهلي

4

رمضان صبحي

بيراميدز

4

أحمد سمير

طلائع الجيش

4

محمد شريف

الأهلي

3

والتر بواليا

الأهلي

3

وليد سليمان

الأهلي

3

مروان حمدي

مصر المقاصة

3

إمام عاشور

الزمالك

3

حسام حسن

سموحة

3

عمر كمال

المصري

3

عبدالله السعيد

بيراميدز

2

مصطفي محمد

الزمالك

2

أشرف بن شرقي

الزمالك

2

يوسف أوباما

الزمالك

2

شريف دابو

سيراميكا كليوباترا

2

أحمد رفعت

المصري

2

هيثم مصطفي

أسوان

2

محمد عبدالمجيد

الانتاج الحربي

2

رزاق سيسيه

الإتحاد

2

رامي صبري

إنبي

2

شيمليس بيكلي

مصر المقاصة

2

عمرو جمال

طلائع الجيش

2

فخر الدين بن يوسف

الاسماعيلي

2

محمد صادق

الاسماعيلي

2

حسين الشحات

الأهلي

2

أحمد على كامل

البنك الأهلي

2

صلاح أمين

وادي دجلة

2

محمد مرسي

إنبي

2

فادي فريد

البنك الأهلي

2

على معلول

الأهلي

2

لويس إدواردو

المقاولون

2

شادي حسين

سيراميكا كليوباترا

2

باسم مرسي

الانتاج الحربي

2

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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