شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتصدر فريقا الأهلي والزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة لكلاً منهما، ويتصدر رمضان صبحي محمود كهربا وأحمد سمير ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز 2021 برصيد 4 أهداف لكل منهم، ويحل بعدهم 7 لاعبين في المركز الثاني بينهم 3 لاعبين عن النادي الأهلي برصيد 3 أهداف لكل منهم وذلك في الدوري المصري الممتاز.
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري
|
اللاعب
|
الفريق
|
الأهداف
|
محمود كهرباء
|
الأهلي
|
4
|
رمضان صبحي
|
بيراميدز
|
4
|
أحمد سمير
|
طلائع الجيش
|
4
|
محمد شريف
|
الأهلي
|
3
|
والتر بواليا
|
الأهلي
|
3
|
وليد سليمان
|
الأهلي
|
3
|
مروان حمدي
|
مصر المقاصة
|
3
|
إمام عاشور
|
الزمالك
|
3
|
حسام حسن
|
سموحة
|
3
|
عمر كمال
|
المصري
|
3
|
عبدالله السعيد
|
بيراميدز
|
2
|
مصطفي محمد
|
الزمالك
|
2
|
أشرف بن شرقي
|
الزمالك
|
2
|
يوسف أوباما
|
الزمالك
|
2
|
شريف دابو
|
سيراميكا كليوباترا
|
2
|
أحمد رفعت
|
المصري
|
2
|
هيثم مصطفي
|
أسوان
|
2
|
محمد عبدالمجيد
|
الانتاج الحربي
|
2
|
رزاق سيسيه
|
الإتحاد
|
2
|
رامي صبري
|
إنبي
|
2
|
شيمليس بيكلي
|
مصر المقاصة
|
2
|
عمرو جمال
|
طلائع الجيش
|
2
|
فخر الدين بن يوسف
|
الاسماعيلي
|
2
|
محمد صادق
|
الاسماعيلي
|
2
|
حسين الشحات
|
الأهلي
|
2
|
أحمد على كامل
|
البنك الأهلي
|
2
|
صلاح أمين
|
وادي دجلة
|
2
|
محمد مرسي
|
إنبي
|
2
|
فادي فريد
|
البنك الأهلي
|
2
|
على معلول
|
الأهلي
|
2
|
لويس إدواردو
|
المقاولون
|
2
|
شادي حسين
|
سيراميكا كليوباترا
|
2
|
باسم مرسي
|
الانتاج الحربي
|
2
-
الوضع في مصر
-
اصابات
153,741
-
تعافي
121,072
-
وفيات
8,421