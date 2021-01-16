بواتينغ الى روني: تهانينا على مسيرتك المهنية الضخمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

وجه مدافع ​بايرن ميونيخ​ الألماني ​جيروم بواتينغ​ رسالة خاصة الى أسطورة ​مانشستر يونايتد​ واين روني الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.



وأسدل واين روني الستار على مسيرته الكروية أخيرًا، وذلك بعدما قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي من أجل التفرغ لمهمة التدريب، والتي ستبدأ من خلال نادي ديربي كاونتي في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي.

واتت رسالة بواتينغ عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بعد قرار اعتزاله كرة القدم على الشكل التالي: "لقد خضنا العديد من المبارزات على أرض الملعب، وكان من المميز دائمًا التنافس ضد واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة الإنكليزية، تهانينا على مسيرتك المهنية الضخمة وكل التوفيق لك فيما هو قادم".