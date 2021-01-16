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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مونييه: التعادل امام ماينز مؤلم للغاية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021
كشف اللاعب البلجيكي لنادي بوروسيا دورتموند توماس مونييه عن آسفه عقب التعادل مع ماينز، في إطار الجولة السادسة عشر بالدوري الألماني لكرة القدم.
وفي حديث له، قال مونييه: "هذه ليست نتيجة جيدة بالنسبة لنا، أتيحت لنا العديد من الفرص في المباراة، ومن المذهل أننا سجلنا هدفًا واحدًا فقط".
واضاف: "لقد حققنا الكثير من الأشياء الإيجابية في الدفاع ضد هجمات ماينز المرتدة، أصابنا عدم التركيز قليلاً، علينا الدفاع عن المرمى بشكل أفضل في المباريات المقبلة".
واختتم: "كان علينا أن نتحلى بالصبر أكثر من ذلك، لم تكن المباراة سيئة، لكننا نشعر بخيبة أمل من النتيجة".