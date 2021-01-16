مونييه: التعادل امام ماينز مؤلم للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

كشف اللاعب البلجيكي لنادي ​بوروسيا دورتموند​ ​توماس مونييه​ عن آسفه عقب التعادل مع ​ماينز​، في إطار الجولة السادسة عشر ب​الدوري الألماني لكرة القدم​.



وفي حديث له، قال مونييه: "هذه ليست نتيجة جيدة بالنسبة لنا، أتيحت لنا العديد من الفرص في المباراة، ومن المذهل أننا سجلنا هدفًا واحدًا فقط".

واضاف: "لقد حققنا الكثير من الأشياء الإيجابية في الدفاع ضد هجمات ماينز المرتدة، أصابنا عدم التركيز قليلاً، علينا الدفاع عن المرمى بشكل أفضل في المباريات المقبلة".

واختتم: "كان علينا أن نتحلى بالصبر أكثر من ذلك، لم تكن المباراة سيئة، لكننا نشعر بخيبة أمل من النتيجة".