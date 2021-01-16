بث مباشر | مشاهدة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم لكرة اليد

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “المغرب والبرتغال” في إحدى مباريات اليوم السبت 15-1-2021 ضمن الجولة الثانية من كأس العالم لكرة اليد. ينقل بث مباشر مباراة “المغرب والبرتغال” على قناة أون تايم سبورتس 3، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية. يلعب منتخب المغرب ونظيره البرتغالي لحساب المجموعة السادسة والتي تضم الجزائر وآيسلندا. وتعرض المغرب لخسارة صعبة وصادمة في الدقائق الأخيرة أمام “الجزائر” في الجولة الأولى بنتيجة (24-23)، فيما انتصر منتخب البرتغال على آيسلندا بنتيجة (25-23). ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين وبفارق الأهداف عن منتخب الجزائر الذي يتواجد في المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يقبع منتخب المغرب في المرتبة الثالثة، وسيسعى لتحقيق الفوز اليوم للحفاظ على آماله في بلوغ الدور الموالي. اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر المغرب والبرتغال اليوم ..

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