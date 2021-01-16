يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مصر ومقدونيا” في إحدى مباريات اليوم السبت 15-1-2021 ضمن الجولة الثانية من كأس العالم لكرة اليد. ينقل بث مباشر مباراة “مصر ومقدونيا” على قناة أون تايم سبورتس 1، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية. يلعب مستضيف البطولة مصر ونظيره مقدونيا لحساب المجموعة السابعة والتي تضم السويد وتشيلي. وفاز منتخب مصر في الجولة الأولى على حساب “تشيلي” بنتيجة 35 مقابل 29، فيما تعرض منتخب مقدونيا للخسارة أمام السويد بنتيجة (32-20). ويتصدر منتخب السويد جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين وبفارق الأهداف عن منتخب مصر الذي يتواجد في المركز الثاني بنفس الرصيد. وينتظر عشاق كرة اليد الظهور الأول لنجم المنتخب المصري “أحمد الاحمر” بعدما أعلن المدرب روبرتو جارسيا باروندو ضمه إلى قائمة مباراة اليوم، وذلك بعد غيابه عن المباراة الافتتاحية بسبب الإصابة. اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مصر ومقدونيا اليوم ..

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر ومقدونيا في كأس العالم لكرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.