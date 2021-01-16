شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاولون العرب» يفاوض كريم بامبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب عماد النحاس، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب، الدخول في مفاوضات مع كريم بامبو، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لتدعيم صفوف «ذئاب الجبل» خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

ويرغب «النحاس» في ضم اللاعب باعتبار أنه يمتلك مقومات فنية وهجومية لم يستغلها مسؤولو القلعة البيضاء.

وترددت أنباء مؤخرًا عن رغبة «باتشيكو»، المدير الفني للزمالك، في الاستغناء عن اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية، وطالب إدارة الكرة بالزمالك بالبحث عن عقد له في يناير الجاري.