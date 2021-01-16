برسالة غامضة.. أول تعليق من مصطفى محمد بعد فشل انتقاله إلى سانت ايتيان

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصطفى محمد، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين مسئولي ناديه ونادي سانت ايتيان الفرنسي للاحتراف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب مصطفى محمد رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال فيها: "النجاح خُلق للأكثر صموداً مهما تأذيت مفيش بطل من غير جروح".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، فإن مسئولو الزمالك وعدوا مصطفى محمد بتحقيق حلم الاحتراف رغم غلق الباب أمام مفاوضات نادى سانت ايتيان الفرنسي.

وكان رولاند رومير، رئيس نادي سانت ايتيان، قد صرح مؤخراً بأن هناك بعض الأشخاص من داخل القلعة البيضاء طلبوا الحصول على عمولة للموافقة على بيع مصطفى محمد للنادي الفرنسي.

وهدد رومير بالكشف عن هوية هؤلاء حال عدم إتمام الصفقة، قائلاً: "سأذكر أسماء هؤلاء الأشخاص فى حال فشل الصفقة لأنهم طلبوا عمولة، ولن أتحدث فى ذلك الملف فى الوقت الجاري طالما المفاوضات جارية".

وقالت الصحيفة إن أحد المسئولين بالقلعة البيضاء تحدث مع مصطفى محمد، مؤكداً له أنه سيتم تعويضه بمناقشة العروض التى تلقاها خلال الفترة الحالية، وفى مقدمتها عرض نادى جالطة سراى التركي من أجل تحقيق حلم احترافه، خاصة أن اللاعب رحب بغلق باب المفاوضات مع سانت ايتيان بعد اتهامات رئيس النادى، وأكد أن كرامة الزمالك فوق كل شيء.

وأرسل مصطفى محمد رسالة لمسئولي نادي الزمالك جاء نصها: "إلى رئيس نادى الزمالك وإدارة نادى الزمالك الشريفة أنا فى ظهر نادى الزمالك ضد أى تصريحات تقلل من شأن نادى الزمالك أو مجلس إدارته المحترم، وأنا أول واحد أرفض هذا العرض المصحوب باتهامات ضد مجلس الإدارة أو أى شخص فى نادى الزمالك العظيم، وأنا أرفض التعاقد مع نادى سانت اتيان فى ظل وجود الإدارة الحالية حتى لو هاخد ملايين الدولارات بعد صدور تلك الاتهامات الكاذبة لمجلس إدارة نادينا والزمالك فوق الجميع".