بث مباشر | شاهد مباراة وفاق سطيف ومولودية الجزائر في الدوري الجزائري “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “وفاق سطيف ومولودية الجزائر” في إحدى مباريات اليوم السبت 15-1-2021 ضمن الجولة الثامنة من الدوري الجزائري.

ينقل بث مباشر مباراة “وفاق سطيف ومولودية الجزائر” على القناة الجزائرية الثالثة، كما ينقل على قناة القناة الرابعة الامازيغية.

وينطلق البث المباشر لمواجهة وفاق سطيف ومولودية في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، 15:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت السعودية، ويدير اللقاء الحكم الجزائري “مصطفى غربال”.

يستقبل ملعب 8 مايو 1945 قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الجزائري بين متصدر جدول الترتيب “وفاق سطيف” وملاحقه المباشر “مولودية الجزائر”.

وستكون قمة اليوم بين “وفاق سطيف ومولودية الجزائر” هي الأولى بعد المائة التي تجمع الفريقين، حيث فاز نسور الهضاب في 38 مباراة، مقابل 30 انتصار لأبناء القصبة، فيما سيطر التعادل على 32 مواجهة.

ويدخل نادي “وفاق سطيف” المواجهة بمعنويات عالية إذ حقق الفوز الخامس على التوالي في الجولة الماضية من الدوري الجزائري علي حساب “شباب أهلي برج بوعريريج” بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ليعزز صدارته ويصل إلى النقطة 19.

وبشكلٍ عام، خاض وفاق سطيف 7 مباريات في الدوري الجزائري هذا الموسم، فاز في 6 مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة وكانت في الجولة الثانية أمام “سريع غليزان”، وسجل لاعبوه 14 هدف كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، واستقبلت شباكه هدفين فقط كأقوى خط دفاع.

ويغيب عن وفاق سطيف اليوم كل من “أكرم جحنيط، إسماعيل سعدي، يوسف دالي، وحسين لعريبي”، بداعي الإصابة، فيما استبعد “الحبيب بوقلمونة” لعدم الجاهزية.

على الجانب الآخر، أهدر نادي مولودية الجزائر نقطتين ثمينتين في الجولة الماضية بعدما تعادل أمام “مولودية وهران” بهدف لمثله، ورغم ذلك يمتلك اليوم فرصة ذهبية لإيقاف قطار انتصارات وفاق سطيف وتقليص الفارق إلى نقطتين، مع إمتلاكه مباراة مؤجلة من الجولة السابعة.

ولم يتذوق نادي “مولودية الجزائر” طعم الخسارة حتى الآن في الدوري الجزائري، إذ خاض 6 مباريات حقق فيها 4 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 9 أهداف، واهتزت شباكه 3 مرات.

وسيفتقد مولودية الجزائر جهود المدافع “بلقاسم براهيمي” للإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة هداف الفريق “سامي فريوي” الذي تعرض لإصابة خفيفة في المباراة الماضية، فيما أصبح “شمس الدين حراق داودي إيسلا” جاهزان للمشاركة مع الفريق.

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