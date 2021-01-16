شكرا لقرائتكم خبر عن تألق الوحدة والعين في ضربة البداية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت، أمس الجمعة، الجولة الأولى من دوري أم الإمارات لجوجيتسو السيدات في حلتها الجديدة، والتي أقيمت في صالة نادي النصر بدبي بمشاركة كبيرة للاعبات الأندية والأكاديميات.

أقيمت المنافسات في ثلاث فئات هي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً)، وشهدت مشاركة 156 لاعبة من 10 أندية وأكاديميات مختلفة على مستوى الدولة.

وحضر الفعاليات كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، و يوسف البطران، عضو مجلس الادارة، وأحمد الجناحي المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الألعاب الرياضية بنادي النصر، و مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد.

وفي فئة الناشئات تحت 16 عاماً نجحت لاعبات الوحدة في تسجيل 1550 نقطة بما وضعهن في المركز الأول، بينما سجلت لاعبات الجزيرة 1210 لتحل في المركز الثاني، وحصدت لاعبات أكاديمية بالمز سبورت «فريق 777» المركز الثالث بتسجيلهن 500 نقطة.

وفي فئة الشابات تحت 18 عاماً تمكنت لاعبات العين من تسجيل 2130 نقطة وضعتهن في المركز الأول، بينما سجلت لاعبات الوحدة 1380 نقطة في المركز الثاني، وحلت لاعبات الظفرة في المركز الثالث بتسجيلهن 880 نقطة.

وعلى صعيد فئة الكبار سجلت لاعبات الوحدة 2260 نقطة ليحصدن المركز الأول، بينما سجلت لاعبات العين 1750 نقطة خولتهن للحصول على المركز الثاني، وحلت لاعبات أكاديمية بالمز سبورت «777» في المركز الثالث بتسجيلهن 600 نقطة.

وأكد يوسف البطران أن انطلاقة الموسم الرياضي الجديد تثبت مدى الجاهزية والقدرة على تنظيم المباريات والمنافسات الرياضية رفعية المستوى، وذلك بفضل التوجيهات الحكومية وحرص القيادة الرشيدة على العودة الآمنة للحياة الرياضية بالدولة.

وأثنى البطران على التنظيم الرائع للبطولة والنظر إلى أدق التفاصيل التنظيمية.

وبدوره، رحب أحمد محمد الجناحي المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الألعاب الرياضية بنادي النصر بانطلاقة الموسم الرياضي الجديد، وقال فؤاد درويش مدير عام شركة بالمز الرياضية إن مجتمع الجوجيتسو متحمس لانطلاقة مثالية للموسم الجديد والبداية من دوري أم الإمارات ونائب رئيس الدولة.

وستقام الجولة الثانية من دوري أم الإمارات للجوجيتسو يوم 12 فبراير/شباط المقبل في أبوظبي.