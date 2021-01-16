شكرا لقرائتكم خبر عن ابن سرود: مشاركة واسعة في مهرجان ولي عهد دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ينطلق اليوم مهرجان سمو ولي العهد في ميدان المرموم للسنة الرابعة على التوالي، بإقبال ومشاركة واسعة من هجن أصحاب السمو الشيوخ، وهجن أبناء القبائل من دول الخليج العربي، ويقام المهرجان بإجمالي 326 شوطاً، تم تخصيص 205 أشواط من الإجمالي لأبناء القبائل، مع تخصيص 20 شوطاً للرموز التي تشارك فيها نخبة هجن أبناء القبائل، كما خصص 121 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وستكون انطلاقة المهرجان عبر سباق الفترة المسائية.

وتنظم خلال المهرجان عدة فعاليات مصاحبة؛ حيث يقام ماراثون اليوم الوطني للهجن المنظم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إضافة إلى مزاد المرموم الثامن (B8) للإنتاج الشخصي (الفطامين) ومزاد المجموعة العلمية المتقدمة.

وشدد علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن على المشاركة الواسعة، معتبراً مهرجان سمو ولي العهد من أهم المحطات الرئيسية في موسم السباقات، وهو أول ملتقى لهجن أصحاب السمو الشيوخ وثاني ملتقى لهجن أبناء القبائل في الموسم الحالي، مما يسهم في تطور المستوى ورفع الجاهزية للمهرجانات الختامية.

وأكد ابن سرود، الجاهزية التامة لاستقبال المشاركين والزوار مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في المضامير وكافة مرافق النادي، مشدداً على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية في الدولة، داعياً كافة المشاركين لاستخدام التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية المقدمة من النادي.