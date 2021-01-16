شكرا لقرائتكم خبر عن صفقتا الشتاء تهدي عجمان فوزه الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق عجمان فوزه الأول في دوري الخليج العربي هذا الموسم، بعد 9 هزائم، و3 تعادلات، بتخطيه للفجيرة منافسه على مراكز المؤخرة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما على استاد راشد بن سعيد في عجمان ضمن الجولة 13، وشهدت تسجيل صفقتي«البرتقالي» في الانتقالات الشتوية هدفي الانتصار.

ورفع «البرتقالي» رصيده إلى 6 نقاط في المركز قبل الأخير، وتوقف رصيد الفجيرة عند النقطة 7 في المركز 12.

وضغط أصحاب الأرض من بداية الحصة الأولى بحثاً عن هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة عن طريق بوبكر تراولي الذي أضاع بمفرده ثلاث فرص محققة للتهديف، ليترجم المالي موديبو مايجا سيطرة «البرتقالي»، ويحرز هدف التقدم في الدقيقة 27 بعدما استلم الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها يسارية قوية سكنت شباك عبدالله التميمي حارس الضيوف، وقبل نهاية الحصة الأولى وفي الدقيقة 43 سجل البرازيلي دييجو جاردل الهدف الثاني مستغلاً خطأ دفاع الضيوف.

وتغيرت الأمور بداية الحصة الثانية بضغط «الذئاب» لتقليص الفارق، ولجأ أصحاب الأرض للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضائع سجل البرازيلي فارلي روزا هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء.