شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقود التشكيل المثالي لفريق ليفربول 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر محمد صلاح التشكيلة المثالية لفريق ليفربول الإنجليزي خلال القرن الحالي في الاستفتاء الذي شارك فيه الجمهور على موقع «تويتر»، تتويجا لتألقه المستمر منذ انضمامه لصفوف الريدز في 2017 واستطاعته تصدر ترتيب هدافي الريدز على مدار المواسم الثلاث الماضية بخلاف النسخة الحالية من البريميرليج.

وأبرز موقع «givemesport» الرياضي اختيارات عشاق نادي ليفربول من جميع أنحاء العالم للتشكيلة المثالية للفريق خلال القرن الـ21 والتي شهدت تواجد العديد من النجوم البارزين بينهم لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي.

وفقا للاختيارات النهائية جاء التشكيل المثالي لنادي ليفربول خلال القرن 21: «أليسون بيكر، وترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان ديك، دانييل آجر، روبرتسون، تشابي ألونسو، ستيفين جيرارد، ديرك كويت، ساديو ماني، محمد صلاح، وفرناندو توريس».