شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر السابق: الإصابات أثرت علي نجم الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن مصطفى فتحي لاعب الزمالك مقصر في حق نفسه كثيرا خلال الفترة الأخيرة.

وقال ضياء في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن مصطفى فتحي استسلم للإصابات ولم يقم بتقوية عضلاته.

وتابع أنه يتمنى أن يتمسك بالفرصة الذي سيحصل عليها خلال الفترة المقبلة للعودة إلى مستواه المعتاد.

وأتم أنه يتمنى أن يوفق مصطفى فتحي في خطوته القادمة.