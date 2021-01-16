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الإسماعيلي يحسم مصير مشاركة عبد الرحمن مجدي أمام المقاولون

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة أبوطالب العيسوي المجازفة باللاعب عبدالرحمن مجدي خلال مواجهة المقاولون العرب القادمة لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

ويغيب مجدي عن صفوف الدراويش منذ مواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة والتي تعرض خلالها لمزق في العضلة الأمامية، ليغيب عن الفريق خلال جميع المباريات المحلية والعربية منذ ذلك الحين.

ويستعد الاسماعيلي لملاقاة المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل، في المواجهة المؤجلة ضمن منافسات الدوري العام المصري والمقرر إقامتها على ستاد النادي الاسماعيلي.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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