شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحسم مصير مشاركة عبد الرحمن مجدي أمام المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة أبوطالب العيسوي المجازفة باللاعب عبدالرحمن مجدي خلال مواجهة المقاولون العرب القادمة لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

ويغيب مجدي عن صفوف الدراويش منذ مواجهة الإنتاج الحربي في الجولة الثالثة والتي تعرض خلالها لمزق في العضلة الأمامية، ليغيب عن الفريق خلال جميع المباريات المحلية والعربية منذ ذلك الحين.

ويستعد الاسماعيلي لملاقاة المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل، في المواجهة المؤجلة ضمن منافسات الدوري العام المصري والمقرر إقامتها على ستاد النادي الاسماعيلي.