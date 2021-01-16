شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يكشف أسباب أداء ليفربول السيء هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف محمد صلاح نجم ليفربول أن الإصابات أثرت على فريقه خلال الموسم الجاري مؤكدا في الوقت ذاته أنهم يجب عليهم التركيز على العناصر المتاحة إذا ما أرادوا التتويج ببطولات خلال الموسم الجاري. ويعاني ليفربول من إصابة لاعبيه لفترات طويلة مثل فيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وديوجو جوتا.

وتحدث صلاح عبر شبكة «بي إن سبورتس» قائلا: «بالطبع الإصابات أثر علينا ففي الدفاع اضطررنا لإعادة فابينيو للعب كقلب دفاع». واستدرك «لكن علينا التعامل مع الوضع ومحاولة الفوز في كل مباراة للتتويج بالدوري، لأننا إن ركزنا على الإصابات لن نفوز بأي شيء».

واصل «نحتاج ألا نستقبل أهدافا ونسجل نحن الأهداف للفوز، واللاعب في الهجوم لو شعر أن الدفاع في حالة جيدة فهذا يجعله يلعب بشكل أفضل ويشعر بالراحة ولا يبذل مجهودا دفاعيا كبيرا ولكن علينا القتال».

وتحدث صلاح عن تفشي فيروس كورونا وتأثيره على المنافسة قائلا: «الوضع مختلف بسبب فيروس كورونا، هناك فرق تفوز لأن اللعب دون جمهور يؤثر عليك سواء داخل أو خارج ملعبك، والفرق كلها لديها نفس الفرصة للفوز بالمباريات».