شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لمعركة "الذئاب" والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول بالنادي الاسماعيلي تدريباته الجماعية اليوم بعد العودة إلى الأراضي المصرية استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل.

وعادت بعثة الاسماعيلي بالأمس قادمة من المغرب بعد الإخفاق العربي و توديع كأس محمد السادس أمام نادي الرجاء المغربي من الدور نصف النهائي. ويبدأ الفريق في الخامسة من مساء اليوم استعداداته لمواجهة المقاولون الهامة، و التي يسعى لاعبوا الاسماعيلي و الجهاز الفني لتحقيق الفوز من خلالها و تعديل مسار الفريق في جدول ترتيب المسابقة.