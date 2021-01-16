’’أرفض التعاقد مع الإدارة الحالية حتى لو هاخد ملايين الدولارات‘‘.. مصطفى محمد يوجه رسالة للزمالك بعد اتهامات رئيس سانت إيتيان

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أرسل مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، رسالة لإدارة النادي الأبيض، بعد التصريحات التي أدلى بها رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسى، والتي اتهم فيها مسئولين بالقلعة البيضاء، بطلب الحصول على عمولة من أجل تسهيل انتقال اللاعب للفريق.

ونشر تامر عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، رسالة اللاعب، عبر حسابه على الفيس بوك، وجاءت كالتالي:

"إلى رئيس نادى الزمالك وإدارة نادى الزمالك الشريفة أنا فى ظهر نادى الزمالك ضد أى تصريحات تقلل من شأن نادى الزمالك أو مجلس إدارته المحترم، وأنا أول واحد أرفض هذا العرض المصحوب باتهامات ضد مجلس الإدارة أو أى شخص فى نادى الزمالك العظيم، وأنا أرفض التعاقد مع نادى سانت اتيان فى ظل وجود الإدارة الحالية حتى لو هاخد ملايين الدولارات بعد صدور تلك الاتهامات الكاذبة لمجلس إدارة نادينا والزمالك فوق الجميع".

أعلن نادي الزمالك، إلغاء التفاوض رسميا مع نادى سانت إتيان، بشأن ضم مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض، وذلك بعد ساعات من اتهامات رئيس النادي الفرنسي، والذي أكد وجود أشخاص بالقلعة البيضاء طلبوا الحصول على "عمولة" لتسهيل انتقال اللاعب.

وأصدر الزمالك، الجمعة بيانا، جاء كالتالي:

تابع نادي الزمالك بكل اهتمام تصريحات رئيس نادي سانت ايتيان الفرنسي يتاريخ 14 يناير 2021، في قناة النهار وما تضمنته من إشارة إلى أن اشخاصا لم يسمهم، أو يبين صفتهم، طلبوا الحصول على أموال مقابل تسهيل انتقال لاعب الزمالك مصطفى محمد إلى ناديه.

وفي هذا الشأن..يؤكد نادي الزمالك ما يلي:-

أولا: أن نادي الزمالك يرفض بأي شكل من الأشكال أية إساءة أو محاولة للتشهير لأي من المنتسبين له، والذين يتمتعون بالشفافية والمصداقية.

ثانيا: يرفض النادي بشكل قاطع لا لبس فيه ما تضمنته التصريحات المذكورة من تهديد بالإفصاح عن اسماء من طلبوا الحصول على أموال حال عدم اتمام الصفقة، ويطالب المسؤولين بنادي سانت إيتيان بالإفصاح فورا عن هذه الأسماء إن وجدت، وذلك إلتزاما بمعيار النزاهة والشفافية واجبة الاتباع.

ثالثا: وفي هذا الإطار..يعلن نادي الزمالك إلغاء التفاوض نهائيا، بشأن انتقال اللاعب مصطفى محمد إلى نادي سانت ايتيان الفرنسي، احتراما منا لكيان وشأن نادي الزمالك، وكذلك جماهيره العريضة في كل مكان والتي لا ترضى بمثل هذه الأمور، والتي تتعارض مع قيم ومبادىء النادي العريق، والذي طالما شهدت بها الألسن والقلوب وتمسسها المشاعر.

رابعا: أن نادي الزمالك يقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع،مما يحافظ من خلاله على حقوقه الأدبية، والمعنوية، والتي تتمثل في التشهير والاساءة لبعض المسؤولين بالنادي، وسوف يعلن النادي فورا وبكل وضوح عن كل المعلومات التي يتم الكشف عنها والتعامل معها وفق أعلى معايير الوضوح والشفافية.

وكان رولان رومييه، الرئيس التنفيذي لنادي سانت ايتيان الفرنسي، قد أدلى بتصريحاته مساء الخميس، اتهم فيها مسئولين لم يفصح عن هويتهم بطلب عمولات من أجل تسهيل الصفقة، وتعهد بشكف الاسماء في حال عدم اتمام الصفقة خلال 24 ساعة.