سوق الانتقالات | الزمالك يغلق باب التفاوض مع سانت إتيان ويعلن بقاء مصطفى محمد

أعلن نادي الزمالك المصري، أنه أغلق باب التفاوض مع سانت إتيان الفرنسي حول بيع لاعبه مصطفي محمد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر الزمالك في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أنه تابع التصريحات التليفزيونية التي أدلى بها رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي أمس وما تضمنته من إشارة إلى أن اشخاصًا لم يسميهم، أو يبين صفتهم، طلبوا الحصول على أموال مقابل تسهيل انتقال لاعب الزمالك مصطفى محمد إلى ناديه.

وأضاف النادي المصري في بيانه، أنه يرفض بأي شكل من الأشكال أية إساءة أو محاولة للتشهير لأي من المنتسبين له، والذين يتمتعون بالشفافية والمصداقية.

وتابع البيان: “يرفض النادي بشكل قاطع لا لبس فيه ما تضمنته التصريحات المذكورة من تهديد بالإفصاح عن أسماء من طلبوا الحصول على أموال حال عدم اتمام الصفقة، ويطالب المسؤولين بنادي سانت إتيان بالإفصاح فورًا عن هذه الأسماء إن وجدت، وذلك ألتزامًا بمعيار النزاهة والشفافية واجبة الأتباع”.

وأوضح :” يعلن نادي الزمالك الغاء التفاوض نهائيًا، بشأن انتقال اللاعب مصطفى محمد إلى نادي سانت إتيان الفرنسي، احترامًا منا لكيان وشأن نادي الزمالك، وكذلك جماهيره العريضة في كل مكان والتي لا ترضى بمثل هذه الأمور، والتي تتعارض مع قيم ومبادئ النادي العريق”.

وتابع النادي أنه سيقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع، مما يحافظ من خلاله على حقوقه الأدبية والمعنوية، والتي تتمثل في التشهير والاساءة لبعض المسؤولين بالنادي.