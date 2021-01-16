الدوري السعودي | محمد الربيعي يتحسر على تعادل الأهلي مع الهلال

أكد محمد الربيعي حارس مرمى فريقه الأهلي، أن نتيجة التعادل السلبي أمام الهلال في المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (دوري المحترفين السعودي)، تعد بمثابة نتيجة جيدة لفريقه.

وأضاف الربيعي في تصريحات لقناة “السعودية الرياضية”، أن فريقه استحق الفوز في تلك المباراة، مضيفًا أن هجوم الأهلي صادفه سوء حظ في إنهاء الهجمات.

وكشف الربيعي عن سبب إصراره البقاء على أرض الملعب رغم تعرضه للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال الربيعي إنه كان يشعر بأنه في حالة فنية وبدنية جيدة رغم تعرضه للإصابة، مضيفًا أن الحارس ياسر المسيليم الذي كان سيحل بديلًا له لم يكن قد اكتملت جاهزيته بعد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين خلف الهلال متصدر الترتيب.