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الدوري السعودي | محمد الربيعي يتحسر على تعادل الأهلي مع الهلال

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محمد مصطفى 0 تبليغ

أكد محمد الربيعي حارس مرمى فريقه الأهلي، أن نتيجة التعادل السلبي أمام الهلال في المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير للمحترفين. (دوري المحترفين السعودي)، تعد بمثابة نتيجة جيدة لفريقه.

وأضاف الربيعي في تصريحات لقناة “ ”، أن فريقه استحق الفوز في تلك المباراة، مضيفًا أن هجوم الأهلي صادفه سوء حظ في إنهاء الهجمات.

وكشف الربيعي عن سبب إصراره البقاء على أرض الملعب رغم تعرضه للإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال الربيعي إنه كان يشعر بأنه في حالة فنية وبدنية جيدة رغم تعرضه للإصابة، مضيفًا أن الحارس ياسر المسيليم الذي كان سيحل بديلًا له لم يكن قد اكتملت جاهزيته بعد.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين خلف الهلال متصدر الترتيب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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