الدوري السعودي | ردة فعل إيجايية من محمد فوزير بعد سقوط الرائد أمام النصر

قال المغربي محمد فوزير، صانع ألعاب نادي الرائد السعودي إنه راض عن أداء فريقه الرائد رغم الهزيمة أمام النصر صفر / 1 اليوم الجمعة في الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال فوزير عقب المباراة في تصريحات تليفزيونية لقناة “السعودية الرياضية” :”الحمد لله على كل حال، قدمنا مباراة كبيرة وحاولنا أن نحقق الفوز لكن لم يحالفنا الحظ”.

وأضاف : “العصبية التي ظهرت علينا جاءت نتيجة إظهار الحكم للبطاقات الصفراء لنا بعد كل خطأ على العكس مع فريق النصر، وهذا جعلنا نشعر بتحامل من حكم اللقاء”.

من جانبه أعرب عبد الرحمن العبيد، لاعب النصر، عن سعادته بالفوز على الرائد.

وقال العبيد عقب المباراة :”الفوز كان مهمًا للغاية لاستمرار مسيرة الانتصارات خلال الثلاث مباريات الأخيرة”.