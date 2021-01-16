عاد مروان محسن مهاجم الأهلي، إلى تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري المصري.
وذكر الموقع الرسمي للنادي المصري، اليوم الجمعة، أن محسن شارك في المران الجماعي بعد الإنتهاء من تنفيذ برنامج تأهيلي مصغر عقب تعافيه من فيروس كورونا.
وأوضح النادي المصري أن اللاعب خضع لمسحتين وجاءت النتيجة سلبية، وتم التأكد من سلامته طبيًا.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر مروان محسن يعزز الخيارات الهجومية للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.