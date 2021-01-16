مروان محسن يعزز الخيارات الهجومية للأهلي

عاد مروان محسن مهاجم الأهلي، إلى تدريبات فريقه استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري المصري.

وذكر الموقع الرسمي للنادي المصري، اليوم الجمعة، أن محسن شارك في المران الجماعي بعد الإنتهاء من تنفيذ برنامج تأهيلي مصغر عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وأوضح النادي المصري أن اللاعب خضع لمسحتين وجاءت النتيجة سلبية، وتم التأكد من سلامته طبيًا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.