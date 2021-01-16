الامارات | الذيد يتسوق اللاعبين من إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الذيد يتسوق اللاعبين من إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب نادي الذيد من التعاقد مع لاعبين من جنسيتين إفريقيتين، بدلاً من البرازيليين، اللذين وجدا مع الفريق في معظم المواسم الماضية.

وقال مدرب الفريق الأول للذيد، محمد العجماني، لـ«الإمارات اليوم»، إن «النادي يستكمل المفاوضات الرسمية بنجاح، للتعاقد مع لاعبين إفريقيين، هما: النيجيري كنغسلي، والعاجي إيريك، لتمثيله في ما تبقى من مباريات الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، بدلاً من البرازيليين إديلسىون وماشادو، اللذين لم يتمكنا من صنع الفارق في المباريات الماضية لأسباب عدة، منها الإصابات التي لحقت بهما».

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