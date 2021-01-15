شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: أندية المحافظات أصبحت في متناول الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن ما يتحقق اليوم بافتتاح فرع سيتي كلوب شبين الكوم، هو العرس الثاني والحلم الثاني، بعد المؤتمر الصحفي الذي أقيم في 2018 وعقب الانتهاء من الأمور الإدارية ولم أكن أتوقع أن أرى ما شاهدته اليوم سواء في فرع سيتي كلوب بكفر الشيخ وشبين الكوم.

وتابع أشرف صبحي، إنه شاهد اليوم مفهوم النادي الاجتماعي والثقافي والرياضي والمجتمعي، بجانب الخدمة المجتمعية بتطوير استاد المحافظة بالاتفاق مع معالي اللواء إبراهيم أبولمون محافظ المنوفية.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن ما حدث وما شاهده اليوم على أرض الواقع في وقت قصير هو إنجاز جاء بتضافر الجهود وبناء على رؤية واحدة عن طريق الشركة الوطنية (استادات)، وأصبحت أندية المحافظات في متناول الجميع سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى المجتمعي.

أوضح صبحي أنه شاهد اليوم فوق المتوقع بتشغيل تجريبي لفرع سيتي كلوب بشبين وكفر الشيخ، بالإضافة إلى العناصر الموجودة في هذه الأندية مثل مركز خدمة السيدات والصحة وقوامها وقوام الإنسان والتنمية الفكرية عن طريق المركز الثقافي بجانب التطوير الذي شاهده في الصالة المغطاة والجوانب الاجتماعية، خصوصا أن ذلك يساعد على إفراز عناصر تخدم المنتخبات الوطنية في كل الألعاب، ونعمل على قاعدة كبيرة جدا.

وتابع أشرف صبحي في افتتاحية فرع سيتي كلوب بكفر الشيخ وشبين الكوم، أن ما يميز سيتي كلوب عدم تشتيت الهوية البصرية، مثل الأمور الفنية وخامات الأرضيات والملاعب، بجانب عامل تنوع الرياضات والأغراض، بالإضافة إلى تواجد الصالات الخاصة بالألعاب الفريدة مما يتماشى مع استراتيجية المشروع القومي للناشئين ورؤية مصر 2030.