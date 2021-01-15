شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: سيتي كلوب واحد من أهم مشروعات الرياضة في الدلتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الشكر إلى شركة استادات القابضة، ورئيسها التنفيذي محمد كامل، على تحمل تطوير حديقة داخل شبين الكوم، بالإضافة إلى مركز شباب لإحدى قرى المركز، بنفس طريقة نادي سيتي كلوب بفرع شبين الكوم.

وقال محافظ المنوفية خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح فرع نادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم، إن سيتي كلوب واحد من أهم مشروعات الرياضة في الدلتا، مشددا على أن الدولة تولي الرياضة اهتماما كبيرا وهو ما ظهر في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح كأس العالم لكرة اليد بالقاهرة.

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون، إلى أن الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، تقدم كافة أوجه الدعم للرياضيين، والمشروعات الرياضية، مقدما الشكر إلى شركة استادات على تنظيم هذا الصرح الرياضي العظيم.