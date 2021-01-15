الامارات | بالصور.. ملخص مباراة العين وحتا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ملخص مباراة العين وحتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق العين فوزاً مهما على مضيفه حتا بهدف دون مقابل في الجولة 13 من دوري الخليج العربي لكرة القدم في مباراة ضعيفة فنيا نجح فيها الزعيم من تحقيق الأهم وهو العودة بالنقاط الثلاث ليصل الى النقطة 23 بينما يبقى حتا في مركزه الأخير بجدول الترتيب بعد نهاية الدور الأول حيث اكتفى بحصد نقطتين فقط في 13 مباراة.

بدأ فريق حتا المباراة بشكل منظم واعتمد على خمسة لاعبين في خط الدفاع مما صعب من مهمة فريق العين في الوصول إلى المرمى واعتمد حتا على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى خالد عيسى وكاد مهاجم حتا سعيد جاسم ان يصل الى المرمى ولكن دون نتيجة إيجابية.

ونجح فريق العين في احراز هدف عن طريق التوغولي لابا كودجو، بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول ولكن تم الغاء الهدف بداعي التسلل ورد فريق حتا بهجمة خطرة وتسديدة قوية من عبدالله كاظم ولكن خالد عيسى، أخرج الكرة ببراعة وأحرز العين الهدف الأول في الدقيقة 43 عن طريق المدافع سالم عبدالله الذي قاد هجمة من الجانب الأيسر ولعب كرة عرضية مرت من مدافعي حتا لتستقر في الشباك معلنة عن هدف التقدم لفريق العين وينتهي الشوط الأول لمصلحة الزعيم العيناوي

وحاول فريق حتا مع بداية الشوط الثاني الوصول الى مرمى العين عن طريق اجراء بعض التغييرات واسفرت عن خطورة لمهاجمي الفريق وكانت اخطرها في الدقيقة 74 عن طريق المهاجم الكولومبي كيفين إلكسندر، ولكنه أضاع الكرة بغرابة بعد أن لعبها في يد الحارس خالد عيسى.

واعتمد العين في الشوط الثاني على الدفاع المنظم ومحاولة امتلاك الكرة دون أن يشكل أي خطورة على مرمى حارس فريق حتا أحمد ديدا، ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد لتنتهي المباراة لصالح فريق العين بهدف دون مقابل وحصد ثلاث نقاط ثمينة.

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