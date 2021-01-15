شكرا لقرائتكم خبر عن شالكة يطلب المنقذ لتفادي الهبوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كلاس يان هونتلار مهاجم فريق أياكس الهولندي لكرة القدم أن ناديه السابق شالكة الألماني يرغب في التعاقد معه، ولم يستبعد اللاعب محاولة تقديم المساعدة لشالكة من أجل تفادي الهبوط، ولعب هونتلار البالغ من العمر 37 عاماً لفريق شالكة بين عامي 2010 و2017 قبل أن يعود إلى أياكس.



وقال هونتلار بعد أن سجل ثنائية قاد بها أياكس للفوز على تفينتي أنشيخيده 3-1 أمس الخميس، في تصريحات لشبكة «إي.إس.بي.إن»: «شالكة استفسر بشأني عبر أياكس، وهو قرار صعب، فقد لعبت ستة أعوام لأياكس وسبعة أعوام لشالكة، على أن أقوم باختيار جيد».



وقال مهاجم المنتخب الهولندي السابق إنه يتوقع أن يسمح له أياكس بالرحيل، واعترف إريك تين هاج مدرب أياكس بأن هونتلار، الذي لا يعد خياراً أساسياً بالفريق الهولندي، يشكل «أيقونة» لفريق شالكة، الذي سجل معه 126 هدفا.



وربما يتطلع هونتلار إلى مساعدة شالكة في تفادي الهبوط بالدوري الألماني، قبل نهاية مسيرته الاحترافية المنتظرة في الصيف المقبل، ويحتل شالكة المركز السابع عشر قبل الأخير في الدوري الألماني، وقد حقق مطلع هذا الأسبوع الانتصار الأول له في المسابقة خلال نحو عام.