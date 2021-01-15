شكرا لقرائتكم خبر عن السومة وغوميز.. رأس برأس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الليلة غير عادية بين الكبيرين الأهلي والهلال اللذين سيتواجهان على أرضية ملعب «الجوهرة» ضمن الجولة 13 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ ستكون مواجهة ثنائية خاصة بين الهدافين الخطيرين الكابتن عمر السومة نجم الأهلي، والأسد الفرنسي بافيتيمبي غوميز هداف الهلال، إذ يملك كل منهما في رصيده التهديفي «6 أهداف».

ويرى الكثير من النقاد الرياضيين وجماهير الفريقين خصوصاً والشارع الرياضي عموماً تراجعاً كبيراً في إحرازهما للأهداف، من حيث الهامة والقامة الفنية العالية التي يمتلكها كل منهما.«العقيد» المتخصص بشباك الزعيم في كل مرة يضع بصمته سواء كان فريقه الأهلي منتصراً أو خاسراً، إذ لا بد من أن يزور شباك الأزرق على طريقته وبأهدافه المميزة الجميلة التي تروق له أولاً ثم لمحبي القلعة الخضراء، فمنذ تمثيله الفريق الأهلاوي حتى اللحظة نجح العقيد في تسجيل نحو 10 أهداف.

أما فيما يخص «الأسد» الفرنسي مهاجم الهلال غوميز فقد زار شباك الأهلي 4 مرات في المواجهات التي جمعت الفريقين كافة سواء محلياً أو قارياً.

لذلك اليوم مواجهة أخرى بعيدة عن الكلاسيكو بين الأهلي والهلال، وهي مواجهة إحراز الأهداف بين العقيد السومة والأسد غوميز، فلمن ستكون الغلبة؟ ومن يمنح فريقه الفوز والعلامة الكاملة؟ وهل يواصل الفريقان تعثرهما ويخرجان بالتعادل أم ستكون لأحدهما كلمة؟