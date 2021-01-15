مصدر لمصراوي: لجنة مونديال الأندية لكرة القدم تواصلت مع مصر لتطبيق "فقاعة اليد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ حسام زايد:

كشف مصدر داخل اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، عن تواصل اللجنة المنظمة لكأس العالم للاندية لكرة القدم، مع لجنة مونديال مصر لكرة اليد.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية تسعى لنقل تجربة نظام الفقاعة الطبية وتطبيقها في البطولة.

ويقام مونديال الأندية خلال الفترة من الأول من فبراير المقبل، حتى 11 من الشهر ذاته.

وقامت مصر بتطبيق نظام الفقاعة الطبيعة، خلال مونديال اليد الذي يقام على أرض الكنانة خلال يناير الجاري، من أجل ضمان سلامة جميع المشاركين بالبطولة،

وفي ضوء جانحة "كوفيد 19" أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم أنه بالتعاون مع البلد المضيف "قطر" سيتم توفير الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة، بما في ذلك التنفيذ الكامل للبروتوكول الذي وضعه الفيفا الخاص بالعودة إلى اللعب.

وتأهل لكأس العالم للأندية بخلاف الأهلي كل من، بايرن ميونيخ بطل أوروبا، والدحيل بطل الدوري في البلد المضيف قطر، وأولسان هيونداي بطل آسيا، وتيجرس أونال بطل كوكناكاف، إضافة إلى أوكلاند سيتي ممثلًا لأوقيانوسيا، فيما لم يتحدد بعد بطل أمريكا الجنوبية