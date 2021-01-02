الاسطورة هاسلبانك يعود للأضواء بتولى تدريب بيرتون الانجليزي

أعلن نادي بيرتون ألبيون المنافس في دوري القسم الثالث الإنجليزي أنه عين المهاجم الهولندي السابق جيمي فلويد هاسلبانك مدربًا جديدًا لفريقه خلفًا لسلفه جيم باكستون الذي أقيل بعد هزيمة الفريق الثلاثاء الماضي 4-3 أمام ويجان أثليتيك.

وكان هاسلبانك (48 عامًا) تولى تدريب بيرتون في نوفمبر الثاني 2014 وقاده للفوز بلقب دوري القسم الرابع قبل أن يغادر النادي لتدريب كوينز بارك رينجرز بعد عام واحد.

وبعد أن خسر في أربع مباريات متتالية تراجع بيرتون إلى المركز الأخير بين فرق البطولة برصيد 13 نقطة من 21 مباراة.

وقال هاسلبانك في بيان نشره موقع بيرتون على الإنترنت “نادي بيرتون قريب جدًا إلى قلبي وله مكانة خاصة في نفسي وفي نفس أسرتي.

“الوضع هذه المرة يختلف تمامًا عن المرة الأولى لأن مهمتنا حاليًا تتمثل في ضرورة الحفاظ على مكاننا في دوري الدرجة الثالثة، هذا هو الهدف الآن وسنسعى بكل جهد مُستطاع لتحقيقه”.

وشارك هاسلبانك في 23 مباراة دولية مع منتخب هولندا قبل إعتزال اللعب والتحول إلى مجال التدريب.