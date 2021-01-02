كورة اون لاين " مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو بث مباشر "

أفادت صحيفة “ماركا” أن سيرجيو راموس غاب عن التدريبات الجماعية لفريق ريال مدريد، التي أقيمت اليوم، استعدادًا لمواجهة سيلتا فيغو غدًا، لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن صاحب الـ 34 عامًا يعاني من اضطرابات وعدم راحة في معدته، ولم يستطع التدربمع الفريق، وعمل بمفرده بلطف في صالة الألعاب الرياضية.
وأشارت صحيفة ماركا إلى أن تواجد راموس غدًا امام سيلتا فيغو في محل شك.
وأضافت الصحيفة الشهيرة أن جميع لاعبي ريال مدريد، باستثناء راموس والبرازيلي رودريغو غوس، تواجدوافي التدريب اليوم.
الجدير بالذكر أن الميرنغي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 33 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين عن المتصدر، أتلتيكو مدريد.
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