شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد في موقعة صعبة أمام سلتا فيجو اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى ريال مدريد إلى استعادة التوازن والعودة إلى الصدارة، ولو مؤقتاً، عندما يستضيف سلتا فيجو، اليوم السبت، في المرحلة السابعة عشرة من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

وخيب النادي الملكي الآمال، يوم الأربعاء الماضي، بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه إلتشي 1-1 عندما توقفت سلسلة انتصاراته المتتالية عند خمسة، فتخلى عن الصدارة التي كان يتقاسمها مع جاره أتلتيكو مدريد.

علق مدرب الريال الفرنسي زين الدين زيدان على التعثر قائلاً «إنها خيبة أمل، لكن في الشوط الأول كان لدينا الكثير من الفرص لتسجيل الهدف الثاني الذي كان سيسمح لنا باللعب بهدوء أكبر. وعندما تعادلوا، تراجعوا، وكان الأمر أكثر صعوبة. إنها كرة القدم، لا يمكنني فعل أي شيء».

ويمنّي ريال مدريد النفس بكسب النقاط الثلاث لتشديد الخناق على جاره أتلتيكو الذي يتفوق عليه بنقطتين، ويملك مباراتين مؤجلتين، ويحل ضيفاً على ديبورتيفو ألافيس، غداً الأحد، لكن مهمة النادي الملكي لن تكون سهلة أمام سلتا فيجو أحد فريقين مع ريال مدريد جمع أكبر عدد من النقاط في المباريات الست الأخيرة (16 نقطة).

ولم يخسر سلتا فيجو منذ سقوطه أمام مضيفه إشبيلية 1-4 في المرحلة العاشرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بفضل هداف الدوري حتى الآن مهاجمه الدولي ياجو أسباس، صاحب تسعة أهداف هذا الموسم، آخرها في مرمى هويسكا (2-1)، يوم الأربعاء الماضي.

ويأمل النادي الملكي في عودة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة، ثاني لائحة الهدافين (8 أهداف)، إلى ممارسة هوايته في هز الشباك بعدما صام عنها أمام إلتشي، إضافة إلى عودة نجمه البلجيكي إدين هازار الذي خاض الدقائق الأخيرة من مباراة الأربعاء بعد غياب فترة طويلة بسبب الإصابة، من دون أن ينجح في تغيير النتيجة.

ويبدو أتلتيكو مدريد مرشحاً لمواصلة تشبثه بالصدارة عندما يحل على ديبورتيفو ألافيس الثالث عشر. ويبلي الممثل الثاني للعاصمة الإسبانية البلاء الحسن في الليجا هذا الموسم، فهو الفريق الوحيد الذي مني بخسارة واحدة حتى الآن، والأقل تعادلاً، إلى جانب إشبيلية (مرتان) ويتربع على الصدارة بفارق نقطتين مع مباراتين مؤجلتين سترفعان الفارق إلى ثماني نقاط في حال كسبهما، ما يعزز حظوظه في التتويج بلقبه الحادي عشر في الدوري، والأول منذ موسم 2013-2014.

لكن رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الذي قاد الفريق الأربعاء، في مباراته ال500 على رأس إدارته الفنية في مختلف المسابقات، يدركون جيداً أن المهمة لن تكون سهلة أمام ديبورتيفو ألافيس الذي خرج غانماً في مواجهتيه لقطبي الكرة الإسباني ريال مدريد، وبرشلونة، حيث تغلب على الأول 2-1 في مدريد، وأرغم الثاني على التعادل 1-1 علماً بأنه لعب بعشرة لاعبين لمدة نصف ساعة.

ويأمل برشلونة عويض تعادله المخيب أمام ضيفه إيبار 1-1، يوم الثلاثاء الماضي، عندما يحل الأحد ضيفاً على هويسكا صاحب المركز الأخير. ويعود القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف النادي الكاتالوني بعد غيابه عن مباراة الثلاثاء بسبب منحه يومين إضافيين من الراحة لعلاج إصابة في كاحله، وبالتالي سيشكل دعماً قوياً لخط الهجوم الذي كان باهتاً أمام إيبار.