أحمد شوبير يفتح النار على قرارات لجنة إدارة اتحاد الكرة

هاجم الإعلامي أحمد شوبير، قرارات اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، خلال الآونة الأخيرة، ومنها تسريح بعض من موظفي الاتحاد، الذين تم تعيينهم خلال فترة اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني.

وقال شوبير، خلال تقديمه لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: «لجنة الانضباط شبه تم تجميدها، وعند الحديث عن أي شيء؛ يُقال "أحمد مجاهد"، هذا هو خلافي فقط، لأن مينفعش مؤسسة يديرها فرد».

وأكمل شوبير حديثه : «أيًا كان، هو جهبذ الجهابذة، أو خدعة إنه أستاذ اللوائح، أنت تم اختيارك، لن نغار منك أو نكرهك، أو نتمنى لك غير التوفيق، لأن تاريخك غير تاريخنا، بعيد اوي أنت وكبيرك، على مستوى التاريخ والعطاء والمسيرة، على بعد ملايين الأميال».

وتابع: «أنت وكبيرك اللي بدعتوا ده، كنا ننام ثم نستيقظ ونفاجأ بقرارات لزيادة مرتبات وصرف مكافآت لبعض الأشخاص بدون سبب أو توضيح، والرد يكون أنهم ولادنا وأصدقائنا».

وأضاف: «سأستمر كما أنا، لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين أي أحد، لكن الخلاف في منظومة العمل، يجب أن يكون العمل محترمًا ومؤسسيًا، كما يحدث في أي منظومة، محدش بيعمل كده، وعندما نتحدث يتم تحويل الأزمة لمشكلة شخصية، نحن ننتقد أسلوب عملكم، أنت وكبيرك».