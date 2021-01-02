شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي إجراءات قيد بواليا خلال ساعات محلياً وأفريقياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم مسئولو النادي الأهلي بقيد الكونغولي والتر بواليا لاعب الفريق الجديد خلال الساعات المقبلة في قائمة الفريق المحلية والأفريقية تمهيداً للإستعانة به في الإرتباطات المقبلة المحلية والأفريقية بعدما أعلن الأهلي التعاقد مع اللاعب الكونغولي أمس الأول ، الخميس، لمدة أربعة مواسم قادمة تبدأ من يناير الجاري، ويتطلع الأهلي للإستفادة من جهوده الفترة المقبلة خاصة في ظل الغيابات الكثيرة التى يعاني منها الفريق حالياً.

ويقوم مسئولو الأهلي بقيد والتر بواليا بعدما تم وضع الأنجولي جلبرتو لاعب الفريق في قائمة الإنتظار التى أستحدثها إتحاد الكرة مؤخراً ويتم بقاء الجناح الأنجولي في هذه القائمة لحين تسويقه خلال الأيام المقبلة.

من جانبه ، أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات الأهلى، أن التعاقد مع الكونغولى والتر بوالياجاء بعد فترة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة (الأهلى، والجونة، واللاعب)، موضحاً أن بواليا كان جاداً ومحترفاً فى التفاوض مع القلعة الحمراء إلى أن تمت الصفقة رسمياً أمس الأول، الخميس، لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجاري.

وقال توفيق، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بواليا تلقى عروضاً كثيرة ومُغرية خلال الفترة الماضية من أندية داخل مصر وخارجها لكنه اختار عرض الأهلى بصراحة ووضوح، مضيفا، "شرحنا للمهاجم الكونغولى رغبة الجهاز الفنى فى التعاقد معه وقناعة الجميع فى النادى به، ووجدته يتحدث بإعجاب وتقدير عن الأهلى ويُبدى موافقة تامة على اللعب للأهلي".

وأضاف أمير توفيق، أرى أن أى لاعب محترف فى مصر لابد أن يختار الأهلى، خاصة لو لجأ لحسابات المنطق والعقل، وكذلك "حسبة" البطولات وتحقيق الشهرة وقطع خطوة كبيرة نحو اللعب فى أوروبا، أما إذا كان يُفكر بمنطق المال فقط فمن الممكن أن يرحل لأندية أخرى.

وتابع مدير تعاقدات الأهلى، "هذا لا يُعنى أننا لا نُقدر من نتعاقد معهم.. فنحن نُقدر الجميع ونضع لهم رواتب جيدة للغاية، لكننا لا نخوض سباقاً مالياً للفوز بالصفقات".

وأكد أمير توفيق، أنه كان يتحدث مع الجونة منذ فترة لكن فى سرية تامة إلى أن تم حسم الصفقة رسمياً خلال الساعات المقبلة، مُبدياً تفاؤله التام باللاعب الكونغولى فى ظل الحماس الذى لمسه لديه ورغبته فى تقديم الكثير والكثير للأهلى لاسيما أن القلعة الحمراء تمتلك كل مقومات النجاح.

وقدّم مدير تعاقدات الأهلى الشكر لمجلس إدارة الجونة وحسام الزناتى المدير الرياضى للنادى الساحلى على تعاملهم الراقى والمحترف مع الأهلى إلى أن تمت الصفقة.