محمد عبدالواحد: الحكم لم يظلم وادي دجلة في مباراة الأهلي

قال محمد عبدالواحد، المدرب العام لفريق الكرة بنادي وادي دجلة، إن دجلة لم يتم ظلمه تحكيميًا في لقاءه اليوم أمام الأهلي في بعض القرارات. وأكد

محمد عبدالواحد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "استغربت من حصولي على إنذار من قبل حكم المباراة اليوم بين الأهلي ووادي دجلة، ولم اعترض بشكل كبير".

وتابع: "تقنية الفار كانت تعمل بشكل طبيعي ولكن لم يكن هناك حالات تحكيمية تحتاج للجوء إلى تلك التقنية".