ميامي هيت يحقق فوزه الأول في هذا الموسم

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لوس انجليس: حقق ميامي هيت وصيف بطل الموسم الماضي فوزه الاول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 111-98 الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وعوض ميامي هيت الذي خسر الدور النهائي امام لوس أنجليس ليكرز مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقوطه امام مضيفه اورلاندو ماجيك 107-113 في المباراة الاولى هذا الموسم الاربعاء، وألحق الخسارة الاولى بضيفه بيليكانز الفائز على مضيفه تورونتو رابتورز بطل العام قبل الماضي 113-99 الاربعاء أيضا.

ويدين ميامي بفوزه الى الثلاثي دنكان روبنسون وبام أديبايو والبديل السلوفيني غوران دراغيتش، حيث سجل الأول 23 نقطة من سبع ثلاثيات منها 6 في الشوط الأول، وأضاف الثاني 17 نقطة، والثالث 18 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

وقال روبنسون "أشعر بالراحة أكثر فأكثر كل يوم"، مضيفا "العام الماضي كان تجربة رائعة. نحن نحاول فقط البناء عليها. المباراة الافتتاحية كانت مخيبة للآمال. نحن سعداء بتحقيق هذا الفوز".

في المقابل، برز الثنائي زيون وليامسون وبراندون إنغرام في صفوف نيو أورليانز بتسجيل الاول 32 نقطة مع 14 متابعة، والثاني 28 نقطة، علما بأن كلا منهما سجل 16 نقطة في الشوط الأول مع 8 متابعات للأول.

وشهد الربع الاول ندية كبيرة بين الفريقين وحسم ميامي هيت نتيجته في صالحه بصعوبة وبفارق ثلاث نقاط (26-23).

وبدا ميامي هيت في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما فرض أفضليته في الربع الثاني ووسع الفارق الى 23 نقطة في احدى فتراته، لكن نيو اورليانز عاد من بعيد بفضل وليامسون وإنغرام، فساهما في تقليص الفارق الى 13 نقطة حيث انهى اصحاب الارض الربع الثاني في صالحهم بفارق 10 نقاط (37-27)، وبالتالي تقدموا 66-53 في نهاية الشوط الاول.

وانتفض الضيوف نسبيا في الربع الثالث وحسموه في صالحهم بفارق 4 نقاط (26-22) مقلصين الفارق إلى تسع نقاط (88-79) بفضل 12 نقطة لإنغرام و8 نقاط لوليامسون.

وتابع نيو أورليانز تفوقه في الربع الأخير ونجح في تقليص الفارق الى 6 نقاط (85-91) قبل 7,43 دقائق، لكن ميامي هيت استعاد توازنه وفرض تفوقه لينهي الربع الاخير في صالحه بفارق 4 نقاط (23-19) والمباراة بفارق 13 نقطة (111-98).