yalla shoot بث مباشر مباراة ألمانيا وهولندا اليوم الأحد 24/3 2019 | يلا شوت أون لاين هولندا وألمانيا...

بث مباشر ألمانيا وهولندا.. يلا شوت اليوم الأحد 24/4

تقوم ألمانيا اليوم بمواجهة هولندا ، في مواجهة قوية وفاصلة ، خلال مشوارها في تصفيات بطولة الأمم الأوروبية ” يورو 2020 ” مساء اليوم الأحد، و بدأت طواحين هولندا مشواره في التصفيات بفوز مريح على حساب بيلاروسيا على أمل أن يحقق المنتخب الفوز على أرضه و وسط جماهيره ضد الماكينات الألمانية.

بث مباشر ألمانيا وهولندا.. يلا شوت اليوم الأحد 24/4

أما ألمانيا فقد استعدت للمباراة بالتعادل مع صربيا في مباراة ودية يوم الأحد الماضي لكن الشكوك مازالت تحيط بالفريق الذي فاز مرتين فقط من سبع مباريات منذ مونديال روسيا 2018 .

التشكيل المتوقع لفريق هولندا

و من المتوقع أن تلعب هولندا بالأسماء التالية : ياسبر سيليسين – ماتياس دي ليخت – فيرجيل فان دايك – هاتيبور – دالي بليند – رون – جورجينو فينالدوم و فرينكي دي يونج – ريان بابل – بيرجوين – و ممفيس ديباي.

التشكيل المتوقع لفريق ألمانيا

أما ألمانيا فقد تلعب باللاعبين الآتي أسماؤهم : مانويل نوير – نيكلاس شولي – أنطونيو روديجر و ماتياس جينتر – لوكاس كلوستيرمان – جوشوا كيميتش – توني كروس و مارسيل هالستينبرج – براندت – ليروى ساني و ماركو رويس.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا و ألمانيا اليوم

قناة بين سبورتس الرياضية ، وإليكم ترددها لظبط أجهزتكم والإستمتاع بالمشاهدة .