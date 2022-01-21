شكرا لقرائتكم خبر عن "جعفر": أمم أفريقيا بطولة المفاجآت وخروج الجزائر يجعلنا نقف احتراما للمعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق أن بطولة أمم أفريقيا هي بطولة المفاجآت، موضحا أنه توقع خسارة الجزائر أمام كوت ديفوار.

وتابع في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة المذاع على فضائية ETC: "الجزائر فشلت في الحفاظ على مستواها، الوصول للقمة سهل لكن الحفاظ عليها صعب، وهنا لابد أن يقف التاريخ احتراما للمعلم حسن شحاته الذي حافظ على القمة لمدة 6 سنوات.

وواصل: "اعتقد أن المنتخب الأفضل في البطولة القارية هذا الموسم هو المنتخب النيجيري، وأتوقع أن تستمر المفاجآت في الأدوار الإقصائية، ومواجهة كوت ديفوار أفضل للمنتخب من مواجهة الجزائر".

وأتم: "شاهدنا مستويات غريبة، جامبيا التي تتأهل للمرة الأولى في تاريخها تهزم منتخب تونس صاحب التاريخ والصولات القارية، والبطولة العربية كانت خادعة لمستويات بعض المنتخبات".

وأكمل: "أتوقع تأهل منتخبات بوركينا فاسو وغينيا ونيجيريا والكاميرون والسنغال ومصر والمغرب ومالي لدور الثمانية، وارى أن مصر ونيجيريا هما الأفضل في البطولة".

وختم: "كيروش يحتاج المساندة، ومستوى المنتخب ليس سيء لهذه الدرجة في ظل النتائج التي شاهدناها، وخبرات اللاعبين مطلوبة أمام كوت ديفوار، ويجب أن نتعلم الدرس أن البطولة يولد خلال البطولة وليس قبلها".